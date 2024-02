Apre tra le polemiche la Terapia intensiva dell’ospedale Civile di Alghero. Domani, 23 febbraio, alle 17.30, al piano terra della struttura sanitaria di via Don Minzoni, verranno inaugurati i cinque posti letto di Terapia intensiva multidisciplinare e un posto letto di Semi-Intensiva.

Saranno presenti i direttori generale, sanitario, amministrativo e socio sanitario dell’Asl n. 1 di Sassari - rispettivamente Flavio Sensi, Vito La Spina, Mario Altana e Annarosa Negri – oltre alla responsabile della Sc Anestesia e Terapia Intensiva multidisciplinare, la professoressa Daniela Pasero. Ci saranno pure l’assessore regionale della Sanità Carlo Doria, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e il presidente della commissione Sanità Regionale, Antonio Mario Mundula.

L'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, è partito all'attacco. "Vorrebbero farci credere che davvero inaugurano una nuova terapia intensiva non accreditata e senza anestesisti a poche ore dal voto?”, si domanda il consigliere comunale di opposizione. “Cosi, con disinvoltura, dopo aver mostrato ai giornalisti la sala operatoria ristrutturata, al Marino, con oltre un anno e mezzo di ritardo dai tempi dati, e in cui, l’unico taglio previsto, è quello del nastro. Intanto i medici scappano da Alghero: tantissime le domande di mobilità volontaria anche da parte di quei pochi anestesisti rimasti”, fa sapere l’ex sindaco Bruno sottolineando come sia “davvero irrispettoso nei confronti dei cittadini, contribuenti, che vengano presi in giro in questo modo, da parte di istituzioni che dovrebbero agire nell’interesse di tutti e non piegarsi a logiche politico-elettorali lontane anni luce dal diritto alla salute, l'unico che dovrebbero salvaguardare”.







