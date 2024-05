Il Museo della Tonnara di Stintino ospiterà dal 3 al 6 giugno il Trans-Mediterranean Zoonosis Prevention Surveillance Network Workshop sviluppato dalla collaborazione di alcuni docenti del dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari e dal gruppo di Ecologia ed Epidemiologia della Lancaster Medical School dell’Università di Lancaster.

Il progetto ha fra i suoi obiettivi quello di realizzare una approfondita ricerca sulle principali malattie infettive e parassitarie emergenti e riemergenti, oltreché a creare un osservatorio internazionale di sorveglianza delle malattie da vettori. A Stintino lavoreranno assieme venti esperti internazionali provenienti da 10 nazioni ed in particolare da Algeria, Colombia, Corsica e Francia, Italia, Pakistan, Irlanda del Nord e Inghilterra, Egitto, Israele, Sud Africa e Senegal.

Le plenary dei vari esperti internazionali saranno aperte ai principali stakeholders del settore oltreché agli allievi delle scuole di specializzazione (medici, biologi e veterinari). Il workshop è patrocinato dal Mut di Stintino, dalla World Association for the advancement of Veterinary parasitology (Waavp), la società italiana di parassitologia (Soipa), da Sardegna Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e da Asinara 4x4.

