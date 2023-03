Giornata speciale dedicata alla donazione del sangue in programma all’hotel Grazia Deledda a Sassari, sabato 18 marzo.

L’iniziativa “Ajò a donare il sangue”, promossa e ideata da due amiche, Maria Canopoli e Brunella Seghenzi, è organizzata insieme all’Avis comunale e provinciale di Sassari che metterà a disposizione la propria autoemoteca con personale sanitario e tecnico.

L’evento si svolge con la collaborazione dell’Admo della sezione di Sassari per la tipizzazione diretta alla verifica dell’idoneità alla donazione di midollo osseo ed è patrocinato dal Comune di Sassari. Le donazioni si effettueranno dalle 8 fino alle 13.

Per il medico Viviana Cotza, presidente dell’Admo, «i falsi miti sono le cause principali per cui ci sono ancora troppo pochi donatori di sangue e soprattutto di midollo osseo. Vogliamo fare informazione per sfatare questi falsi miti. Più iscritti ci sono più possibilità hanno le persone di guarire, perché il trapianto è l’unica soluzione. Ognuno di noi può donare una seconda vita alle persone che ne hanno bisogno».

