L’iniziativa punta a promuovere la sensibilizzazione ambientale attraverso il riciclo creativo della plastica. Il Comitato provinciale di Sassari ha aderito al progetto nazionale dell’AiCS Ambiente “Regalaci il tuo tappo” e ha coinvolto le scuole dell’Istituto Comprensivo “Pasquale Tola”, guidato dalla dirigente scolastica Maria Grazia Falchi, e i ragazzi dell’Istituto Nazionale Convitto Canopoleno, diretto dal professor Stefano Manca.

Il progetto “Regalaci il tuo tappo” mira a raccogliere tappi di plastica, differenziarli per colore, e trasformarli in nuovi oggetti utili, come porta saponette, attraverso un processo di riciclo industriale in miniatura. Tre giovani impegnati nel Servizio Civile Ambientale, avviato per la prima volta quest’anno all’interno del Comitato provinciale di Sassari, saranno tra i protagonisti di questa iniziativa che durerà 18 mesi: a loro il compito di guidare il percorso di formazione, sensibilizzazione nelle scuole e coinvolgimento attivo delle famiglie.

I bambini e i ragazzi avranno un ruolo fondamentale: dalla raccolta dei tappi alla loro suddivisione per colore, fino alla fase di sgranulazione. Grazie all’utilizzo di uno sgranulatore appositamente realizzato per il progetto, il materiale plastico verrà poi utilizzato per creare oggetti durevoli e funzionali. Gli studenti del Convitto Canopoleno hanno già ricevuto i contenitori per iniziare la raccolta dei tappi.

