Il Comune di Stintino ha organizzato l'incontro con Lorenzo Braina, esperto di fama internazionale nel campo dell'educazione e dello sviluppo pedagogico, che si terrà il 3 giugno alle ore 18 nella sala consiliare. L'evento sarà focalizzato sulle tematiche del disagio giovanile e dello sviluppo pedagogico, aree in cui Braina ha maturato una profonda esperienza e conoscenza.

Il professionista di problematiche e disagio giovanile con oltre tre decenni di esperienza nel settore educativo, è noto per il suo approccio innovativo e la sua capacità di connettere con genitori, insegnanti e professionisti del settore. Ha iniziato la sua carriera come maestro di strada, confrontandosi direttamente con le sfide del disagio giovanile e della marginalità sociale. Autore di numerosi libri influenti, tra cui "Genitorando" e "Di ribelli, rose e grilli parlanti", Braina ha condotto seminari e conferenze su temi come l'attaccamento, la devianza, e gli stili educativi, contribuendo significativamente al dibattito sulla pedagogia moderna.

«Questo incontro rappresenta un'opportunità unica per approfondire le dinamiche del disagio giovanile e – sottolinea l’amministrazione comunale - scoprire strategie educative efficaci, discusse e promosse da un leader nel campo. La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati a migliorare la comprensione delle problematiche giovanili e a contribuire attivamente al benessere dei giovani nella nostra società».

