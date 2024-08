Il marchio Alghero Family arriva nelle farmacie. «Si arricchisce e consolida il progetto che ad Alghero mette in campo una serie di azioni politiche trasversali che mirano al sostegno dei nuclei familiari, della natalità e delle fasce più deboli della società. Un lavoro partecipato, che in questi anni ha raggiunto importanti risultati, sul quale l'Amministrazione continuerà ad investire con determinazione, nella convinzione che una città turistica è tanto più accogliente quanto più attenta al benessere di chi la vive e visita».

Parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che insieme all'assessora allo Sviluppo Economico, Ornella Piras e all'assessora al Benessere delle Famiglie, Maria Grazia Salaris, alla presenza del funzionario Vanni Martinez e dei responsabili dell'Ufficio Politiche Familiari che coordina il progetto "Alghero Family", nei giorni scorsi ha consegnato la certificazione alle farmacie Cabras, Cargiaghe, Ciriolo, Mannazzu, Rosario e Santa Maria la Palma.

Il marchio di attenzione che in Riviera del Corallo identifica gli operatori pubblici e privati appartenenti a diversi ambiti di attività che mettono in campo servizi e iniziative finalizzati a sostenere il benessere familiare, si arricchisce così di una nuova e preziosa categoria: le farmacie.

Spazio cambio pannolino e spazio allattamento; bilancia pesa neonati; misurazione pressione per bimbi; tempi di attesa in cassa ridotti in presenza di bambini 0-3 anni; servizio igienico a disposizione per 0-6 anni; family box con materiale di intrattenimento dei bambini durante la permanenza nel locale. Sono alcuni dei servizi offerti dalle Farmacie Family Friendly di Alghero che si aggiungono alle oltre 50 attività già certificate in città.

Ristoranti, alberghi, B&B, locazioni turistiche, affittacamere, case vacanze, stabilimenti balneari, società sportive, agriturismi e campeggi insieme ai Musei Archeologico, del Corallo e Casa Gioiosa, che hanno orientato la loro offerta verso servizi che rispondono alle esigenze e alle aspettative espresse dalle famiglie del territorio e a quelle ospiti. Un progetto che vuole rendere Alghero una città sempre più a misura di famiglia, già premiato a Bruxelles come buona pratica.





© Riproduzione riservata