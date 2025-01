Lunedì 6 gennaio, in occasione dei festeggiamenti per l'Epifania, la città di Alghero ospita la diciannovesima edizione della discesa della Befana dei vigili del fuoco del distaccamento locale. La manifestazione avrà inizio alle ore 16.30 con la distribuzione dei biglietti, lo spettacolo dedicato ai bambini, una festa per grandi e piccini nel cuore della città.

Durante la giornata la Befana Rina sin dal mattino animerà le vie di Alghero, distribuendo caramelle concesse da alcuni locali del centro e non a partire da Bar Veneto, Bahia beach club, BirrAlguer, Cafè del Principe, Alghero Calcio e Cohiba. Ormai come da tradizione la festa prevede la discesa spettacolare della Befana dalla Torre di Sulis per la gioia dei bambini. L’evento è patrocinato dalla Fondazione Alghero, Comune di Alghero e diretto dalla Piccola Compagnia.

Dalle ore 16 è prevista la chiusura del traffico dal semaforo di via XX Settembre angolo via Sassari, e da via Kennedy angolo via Carducci.

