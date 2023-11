L’acqua di Alghero non è potabile dal 21 di novembre, ma i cittadini algheresi lo hanno saputo solo ieri (28 novembre), a distanza di una settimana dalle analisi che avevano sancito la non conformità delle acque.

Un particolare di non poco conto, in merito al quale l’opposizione intende fare chiarezza. Per una settimana, infatti, si è utilizzata un’acqua con parametri fuori norma (presenza trialometani), a causa di una mancata comunicazione.

«Per capire a cosa e a chi sia stato dovuto un ritardo così grave ieri abbiamo subito presentato un accesso agli atti, in modo da poter visionare tutta la comunicazione intercorsa tra la ASL, Abbanoa e il Comune», scrivono i consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. «In attesa di consultare tutti gli atti, si può dire che nell’ordinanza sindacale le colpe vengono scaricate sulla ASL, che solo ieri avrebbe comunicato i risultati delle analisi non conformi. Se così è, ci aspettiamo da parte del sindaco Conoci un’azione di protesta estremamente forte e decisa nei confronti dei vertici ASL e dell’assessorato alla Sanità guidato dal suo collega sardista Doria», aggiungono i rappresentanti della minoranza. «Peraltro, occorre ricordare che, tra l'indifferenza del sindaco, a Maristella i parametri dell'acqua sono fuori norma oramai da un mese».

