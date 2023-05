Si preannuncia caldissima e ricca di eventi l’estate che arriva a Valledoria.

Già da subito, con la festa di San Pietro a Mare e il concerto che vedrà sul palco Alex Britti, in programma domenica prossima 21 maggio.

Un prologo niente male per una stagione che si apre sotto i migliori auspici così come nelle intenzioni dell’amministrazione comunale che ha sostenuto tutti, associazioni, comitati e società sportive che hanno dato un grande contributo per allestire un cartellone di tutto rispetto arricchito da eventi e manifestazioni per tutti i gusti. «Volevamo dare il massimo per i turisti e per gli abitanti di Valledoria e dei centri limitrofi – ha tenuto a sottolineare il sindaco Marco Muretti, nel corso della presentazione del cartellone degli eventi programmati – e credo che siamo riusciti a raggiungere il nostro intento insieme a tutti quelli che hanno collaborato con impegno e passione. Sarà una nuova stagione turistica che di fatto ci porta definitivamente fuori dalla pandemia e che intendiamo far vivere al meglio».

Tutti i mesi, fino a settembre, saranno ricchi di attrazioni, spettacoli e attività capaci di coinvolgere un po' tutti con eventi ormai storici come il Rock and Beer, ad agosto, che avrà un interessante prologo con l’International beer fest all’inizio di giugno, il Festival delle bellezze a luglio, Musica sulle bocche che porterà a Valledoria Eugenio Finardi, ad agosto, seguito dall’Orange bay festival. Questi solo per citarne alcuni. Anche perché l’estate è divertimento, sì, ma lascia spazio anche attività sportive come La Corri Valledoria, il Padel sunset valley d’or, o momenti di sensibilizzazione dedicati alla cura dell’ambiente.

«Abbiamo pensato di individuare eventi che possano essere interessanti e coinvolgenti un po’ per tutti – aggiunge il primo cittadino – e non solo nei mesi di luglio ed agosto. Questo senza dubbio accresce i livelli di attrattività del nostro territorio. Anche perché già dallo scorso anno abbiamo riscontrato una ripresa significativa in termini di presenze. Una crescita che vogliamo rafforzare con azioni a sostegno dell’offerta turistica del nostro comune».

Perché insieme ai servizi, necessari, è altrettanto necessario diversificare anche l’offerta che se poi è arricchita da eventi di qualità e di sicuro appeal non può non soddisfare le esigenze di tutti.

