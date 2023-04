Nel comune di Stintino scatta l’operazione pulizia e riqualificazione delle fortificazioni storiche della Seconda guerra mondiale, spesso trascurate e in stato di abbandono.

I fortini oggetto dell’intervento sono situati tra l’area delle Saline e Monti Frattu, un importante sito storico che comprende ben 17 postazioni tra tobruk, pillo, bunker, postazioni per le artiglierie, ma anche casermette coperte e blocchi anticarro appartenenti alla 204esima Divisione costiera italiana.

L’iniziativa, promossa dall’associazione di volontari Clean Up e sostenuta dall’amministrazione comunale, è in programma martedì 11 aprile alle 9.30 con punto di ritrovo, per quanti vorranno partecipare, presso il parcheggio situato davanti allo stabilimento balneare Beach Club 69. L’appello è rivolto a tutti i cittadini che intendono preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, contribuendo alla pulizia e alla manutenzione dell’area circostante. Ai partecipanti verranno consegnati guanti e sacchetti per la raccolta.

