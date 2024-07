Nato per ricordare il talentuoso Gian Piero “Dylan” Doppiu, nel 2017 a 45 anni, il “Stintino Guitar Contest” è arrivato alla quinta edizione. Mantenendo fede all'obiettivo originario: offrire un palcoscenico ai chitarristi Under 21 nati o residenti in Sardegna.

Iscrizioni aperte al concorso che designerà i vincitori domenica 25 agosto in Piazza dei 45 a Stintino, con inizio alle 20. Il concorso, ideato dai familiari e amici di Gian Piero Doppiu, è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale musicale “Sa Perbeke” e con il patrocinio del Comune di Stintino e della Fondazione di Sardegna.

I ragazzi e le ragazze si contenderanno con le loro esecuzioni una magnifica chitarra professionale. A valutarli e decretare il vincitore sarà una giuria autorevole, di cui fanno parte maestri riconosciuti e professionisti della sei corde: Antonello “Compress” Coradduzza, Gianluca Gadau, Giuseppe Loriga, Giorgio Perantoni, Gavino Fonnesu.

Sul palco si esibiranno anche altri ospiti musicali e alcuni dei ragazzi vincitori delle passate edizioni. La serata sarà presentata da Paolo Tedde, Alessio Contini, Sara Lugas.

© Riproduzione riservata