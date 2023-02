Saranno presentati giovedì 9 Febbraio, presso il Centro Culturale di Sennori i risultati del programma “Cittadini Digitali”, promosso dall'Associazione Babele. Il progetto, sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo di Sennori, quello di Li Punti e il Canopoleno di Sassari.

Con la guida degli educatori, gli studenti hanno analizzato e discusso storie di cyberbullismo, viste e vissute. In questo percorso hanno sviluppato una maggiore consapevolezza dei rischi della vita online, ma anche individuato possibili strategie per evitare o limitare i danni creati dalle aggressioni perpetrate attraverso la rete. Una parte importante del lavoro è stata dedicata ai testimoni in quanto protagonisti fondamentali per il contenimento di questo fenomeno. Ogni classe coinvolta ha inoltre creato un proprio Manifesto scolastico, con consigli utili per stare meglio in rete, rivolto non solo ai coetanei, ma anche alla comunità in generale.

«L’evento in programma, aperto a tutti, oltre ad avere lo scopo di presentare i risultati del progetto, sarà anche l’occasione per far conoscere a cittadini e professionisti del territorio le caratteristiche del cyberbullismo e le possibili azioni di prevenzione, con il fine ultimo di perseguire il benessere dei giovani protagonisti della rete», fanno sapere dal comune di Sennori.

