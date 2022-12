Si è rinnovato anche quest'anno "A scuola di eccellenza", un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale di Ploaghe premia i ragazzi che abbiano completato il percorso di studi delle scuole medie e superiori col massimo dei voti.

A vincerlo sono stati Lorenzo Satta che ha completato la scuola secondaria di primo grado, Francesca Tedde, Paolo Masala e Ilaria Demurtas che si sono diplomati con il punteggio di 100. «A loro auguro, insieme a tutta l'amministrazione comunale, un grossissimo in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni», ha dichiarato il sindaco, Carlo Sotgiu.

Sul fronte dei lavori pubblici, nei giorni scorsi i progettisti hanno presentato una bozza di lavoro sul piano particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al PPR. Nelle prossime settimane toccherà Piano Urbanistico Comunale

«L'obiettivo - ha sottolineato il primo cittadino - è portare a compimento due strumenti, attesi da decenni, di fondamentale importanza dal punto di vista strategico per il nostro paese».

Il comune sta anche lavorando per la riqualificazione urbana e di efficientamento energetico per l'area degli alloggi comunali di via Funtana Ena.

«Oltre a efficientare gli alloggi il progetto prevede altri importanti interventi sulla pineta: la realizzazione delle tribune e della club house per il campetto "Alessandro Laconi", la posa della pavimentazione anti-trauma nel percorso benessere, la realizzazione dei nuovi marciapiedi per gli alloggi e della viabilità interna all'area, la realizzazione di un viale pedonale per collegare la zone della Madonnina con l'area in questione in un'ottica di "ricucitura" urbana e sociale, la posa degli impianti di illuminazione e di tavoli per picnic e panchine per dare all'area anche una vocazione ricreativa disponibile per tutti», ha concluso il primo cittadino. L'intervento sarà portato a termine grazie a 1 milione e 140mila euro arrivati dai fondi del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza del bando "Sicuro, verde, sociale".

