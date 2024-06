Per tutta l'estate le persone con disabilità potranno accedere facilmente e in sicurezza alle spiagge del litorale di Sassari.

Il Comune ha attivato il servizio di assistenza nelle cinque spiagge del territorio di Sassari, Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera e Porto Palmas, per consentire alle persone con difficoltà motorie di usufruire di un'area attrezzata e delle dotazioni a disposizione per la balneazione assistita.

Il servizio, gestito dalla cooperativa sociale Vosma, è attivo fino al 30 settembre tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, a eccezione della spiaggia di Platamona in cui il servizio è svolto con orario continuato dalle 9 alle 18. L'area attrezzata permette ai bagnanti di muoversi attraverso ampie passerelle in legno, funzionali al transito di carrozzine, passeggini e pedoni e collegate con le aree di arrivo e parcheggio per persone con disabilità.

Sono presenti inoltre piazzole dedicate con ombrelloni, sedia di cortesia e balaustra di sostegno, 16 postazioni a Platamona, tre a Porto Ferro, due a Fiume Santo, all'Argentiera e a Porto Palmas.

L'assistenza professionale sarà garantita da operatori qualificati. Inoltre nelle spiagge di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas dall'1 luglio inzierà la stagione "Bandiera Blu" con l'attivazione di i servizi che devono soddisfare i requisiti di idoneità della Bandiera Blu: a partire dalla qualità delle acque, per la quale è previsto un periodico campionamento per proseguire con l'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, passando per la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini e la pulizia della spiaggia, la raccolta differenziata e la gestione adeguata dei rifiuti pericolosi.

