Sarà Pozzomaggiore a ospitare sabato 22 luglio, dalle 17, il Palio del Meilogu.

Nel galoppatoio comunale Generale Unali, scenderanno in pista i cavalli anglo arabo di 4 anni e oltre per contendersi un montepremi da 11mila euro fra i più alti in Sardegna.

Al primo classificato andranno 7mila euro, secondo 2mila euro, al terzo 1.000 euro e al quarto 400 euro, con una quota anche agli allevatori sardi dei primi 3 classificati.

Il Comitato Palio, costituito nella primavera di quest'anno presieduto da Giulio Fancellu di Cossoine ha lavorato in collaborazione con l'associazione allevatori AIPACAA, contattando i sindaci del Meilogu, territorio ricco di allevamenti equini che si distinguono con grandi successi nelle corse, nei palii e nel salto ad ostacoli.

Hanno aderito all'iniziativa i sindaci di Bonorva, Bonnanaro, Cheremule, Cossoine, Giave, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Thiesi, Torralba.

«La pista di Pozzomaggiore unica nel territorio è stata rimessa a nuovo ottimamente per questo importante Palio del Meilogu e anche per il Palio di San Pietro dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mariano Soro - fanno sapere i promotori -. Un appuntamento che sicuramente si ripeterà negli anni futuri».

Gli speaker saranno Angelo Masia e Andrea Rosas.

