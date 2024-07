Un evento dai sapori latini e un panorama davanti al mare del Golfo dell’Asinara.

A Porto Torres ritorna la “Fiesta Latina”, un festival dei cibo e della cultura latino-americana con specialità culinarie tipiche del Sud America, cocktail e balli e folklore con ballerini professionisti.

L’evento è in programma da giovedì 18 luglio a domenica 21 sulla strada che conduce a Platamona, presso il parcheggio davanti lo Scoglio Ricco, poco distante dalla spiaggia di Balai. Il programma prevede animazione e musica dal vivo con band cubane tutte le sere.

Dalle 18 sino a tarda notte stand di paesi e culture diverse presenteranno le loro specialità. Menù tipici del Brasile, Argentina, Cuba, Perù, Messico e Spagna, piatti dai sapori e profumi diversi per sperimentare la cucina del mondo. Per quattro giorni locali e turisti potranno godersi il paesaggio naturale e pietanze insolite, in uno spazio allestito sul lungomare.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Porto Torres.

