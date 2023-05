I costumi, la velocità e la precisione nel mettere a segno gli anelli nella gara tra le più affascinanti della Festha Manna. Il Palio di Santu Bainzu, una tradizione che il Comune di Porto Torres intende rilanciare, ritorna dopo un lungo periodo di pausa, per riconquistare il pubblico accorso sempre numeroso alla manifestazione.

La corsa all’anello, in programma il 4 giugno prossimo, vede la partecipazione di almeno 30 tra cavalieri e amazzoni in abito tradizionale, che dovranno dare prova della loro abilità per conquistare il maggior numero di anelli e aggiudicarsi un trofeo. Ai piedi della Torre Aragonese la partenza è prevista alle 16, quando i cavalieri si sfideranno percorrendo a gran velocità la lingua di sabbia lunga circa 350 metri, il rettilineo davanti alla passeggiata coperta, dove saranno posizionati gli anelli da centrare nelle tre prove.

Oltre alla corsa all'anello, sono in programma anche le pariglie. Il Comune ha pubblicato un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di associazioni operanti nel territorio in possesso dei requisiti e in grado di curare l'organizzazione e la gestione dell'evento denominato anche "Giostra Equestre".

