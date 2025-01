Il Palazzetto dello sport “Alberto Mura” di Porto Torres apre le porte alla decima edizione del "Raduno nazionale di balli di gruppo” che arriva per la prima volta in Sardegna.

L’evento, in programma domenica 5 gennaio a partire dalle 10, organizzato dalla società ASD Numero Uno Sardegna di Porto Torres, non è altro che un social contest che prevede, per ogni scuola di ballo iscritta, di presentare due balli in esibizione.

Diversi stili di danza a confronto per una gara a cui parteciperanno diverse società di ballo. A metà giornata entreranno in pista tutte le scuole insieme ai coreografi professionisti che insegneranno nuove coreografie, una festa di colori e fantasia per il pubblico presente.

Una manifestazione di respiro nazionale con la partecipazione dei ragazzi del ballo libero e l'esibizione d'interesse nazionale della ASD numero uno Sardegna. A presentare la giornata saranno Luca Pittalis e Cristiano. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Porto Torres.

