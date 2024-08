Arriva in città il tanto atteso dance party intitolato “I love Formentera” che prenderà il via sotto la Torre Aragonese da domani, sabato 17 agosto, un evento coinvolgente che animerà le vie del centro. Il corso cittadino di Porto Torres, per l'occasione sarà allestito a tema "Notte Bianca", una serata di animazione con spettacoli di musica in compagnia di Dj Robertino, un format firmato da Radio 105 e inserito nella Estate Turritana.

Si inizierà alle 21 circa con i dj e la musica anni ‘90 per poi proseguire, dalle 22.30 con il dance party “I love Formentera” per concludere, da mezzanotte in poi sempre in compagnia con il Dj Robertino. Un’invasione di colori con il bianco che predomina nell’allestimento della serata, e poi tanta musica per un weekend all’insegna del divertimento.

L’iniziativa è organizzata da Le Botteghe Turritane con il patrocinio e contributo del Comune di Porto Torres.

