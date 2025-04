I Servizi educativi territoriali (Set) e le ludoteche comunali – gestiti dalla società Prometeo srl – in collaborazione con il servizio App Giovani del CpF Lares del Plus Distretto Sanitario di Ozieri, hanno avviato il laboratorio Ludotecando – “Ciak si guida!”. L'iniziativa, pensata per i bambini dai 3 ai 10 anni che frequentano le ludoteche comunali, è un progetto di continuità che vede giovani tutor protagonisti attivi. I tutor, infatti, hanno curato il progetto e si stanno dedicando alla sua realizzazione che partirà con una prima fase laboratoriale di costruzione delle macchine per la proiezione di un film-cartone che tratterà temi educativi in modo creativo e divertente.

Il laboratorio non si limita a una semplice attività ludico-creativa, ma si trasforma in un evento speciale che coinvolgerà tutti i partecipanti – bambini, giovani tutor e famiglie – in un momento di condivisione e apprendimento. I bambini saranno protagonisti dell’evento, mentre i giovani tutor li guideranno nella realizzazione del progetto e nell’animazione del film, concludendo con una proiezione aperta a tutti i partecipanti.

Il laboratorio partirà dal mese di maggio e si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con cadenza settimanale nei giorni di lunedì alla ludoteca sede di Ozieri, venerdì alla ludoteca sede di San Nicola.

