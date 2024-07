Tutto pronto per la “Sagra della Lumaca”, in programma sabato 13 luglio a Ossi, borgo alle porte di Sassari.

La manifestazione quest’anno può vantare il riconoscimento di “Sagra di qualità” rilasciato dall’Unpli, - Unione nazionale Pro Loco d'Italia - che certifica come negli anni sia stato portato avanti un processo di valorizzazione e cura dei prodotti offerti, aumentando così la qualità sia del cibo che dell’accoglienza e dell’organizzazione dell’evento. Dai promotori dell’iniziativa sono stati ufficializzati programma e menù che prevedono la cena in piazza Sardegna, con inizio alle ore 19, e due menù, uno con le lumache e un altro senza, dedicato a tutti coloro che proprio le lumache non piacciono. In pratica, per chi non ama questo alimento potrà scegliere tra le altre alternative.

In calendario anche i momenti di animazione e intrattenimento con Riccardo e Valentina con le musiche anni ’80, il coro Boghes Noas di Ossi e l’esibizione della scuola di ballo “Tacco 12” di Stefania Sanna che si esibirà con i bambini in balli e coreografie anche per adulti.

