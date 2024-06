Vini, tipicità e abbinamenti a tema per un nuovo appuntamento con le “Giornate del cibo” di “Chemanos in carrela” coordinate da Tommaso Sussarello. Venerdì 21 giugno alle 16, al ristorante Pizzeria Roccadò di Monteleone Rocca Doria, la Proloco di Villanova Monteleone in collaborazione con il Comune di Monteleone Roccadoria e con la Cantina Gostolai di Oliena presenta una serata dedicata a “Vino e abbinamenti a tavola”.

Un’occasione imperdibile per conoscere un borgo antico e dal fascino intramontabile lasciandosi guidare dalle gioie del palato. Dalle 16 alle 18 la manifestazione prende il via con una visita al paese di Monteleone Rocca Doria, alle sue chiese e al museo della Panificazione. Alle 18, nel Cortile Roccadò, Tonino Arcadu, vignaiuolo di lunga esperienza delle Cantine Gostolai presenta “Dalla vite alla tavola”, un racconto sul significato di essere piccolo produttore oggi, dalle lavorazioni della vigna ai mercati di nicchia.

Subito dopo l’esperto enogastronomo Tommaso Sussarello proporrà una degustazione guidata verso una “Analisi sensoriale con abbinamenti corretti”, illustrando e analizzando il menù tematico proposto dallo chef Fabio Zago attraverso un racconto di “Vino, cibo e cena a tema”.

Le materie prime utilizzate sono rigorosamente formaggi, salumi e carni del territorio accompagnati con pane a lievitazione naturale e vini delle Cantine Gostolai. L’iniziativa è inserita nell’ampia attività del progetto “Chenamos in carrela” prevista dalla linea d’azione “Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale - Progetto Alboergo – Ospitalità diffusa a Villanova Monteleone”, promosso dal Comune di Villanova e finanziato con i fondi del Pnrr. Tutti gli eventi collegati alla manifestazione sono inseriti nel programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.

