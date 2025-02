Momenti di paura questo pomeriggio ad Alghero, a seguito di un incendio che si è sviluppato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Lido. Ha interessato una bombola, utilizzata per alimentare un barbecue nel terrazzino: da lì è fuoriuscito del gas e ha innescato le fiamme.

Attorno alle 16.15 è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale, che è riuscita a entrare nell'appartamento per estinguere l'incendio e chiudere la bombola interessata.

In maniera preventiva, per aver inalato del fumo, è stato necessario portare una persona al pronto soccorso per accertamenti. Il traffico in via Lido è stato interrotto per dare modo agli operatori di intervenire e le auto dirottate verso viale Europa o via Don Minzoni.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata