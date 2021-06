Comincia oggi, a Castelsardo, una tre giorni dedicata all’ambiente. Al porto turistico è arrivato il catamarano “L’Im Possibile” dell’associazione internazionale "Sea Plastics" che ha navigato lungo le coste spagnole di Barcellona, Valencia e delle Baleari. Dopo la sosta nell'approdo castellanese, Bandiera Blu anche nel 2021, il viaggio continuerà in Corsica per poi ritornare in Costa Azzurra.

"È un messaggio di civiltà – dice il sindaco Antonio Maria Capula - che vogliamo trasmettere soprattutto ai nostri giovani", mentre l'assessore alle politiche ambientali Roberto Fiori sottolinea che "la nostra amministrazione pone particolare attenzione ai temi della salvaguardia dell'ambiente. Accogliere il catamarano della Sea Plastics è per noi infatti motivo di orgoglio".

Nell’atrio della sala conferenze è stato allestito uno stand per presentare ai visitatori il lavoro svolto dall’associazioni con esposizione di prelievi scientifici, strumenti e spiegazione dell’impatto della plastica sull’ambiente con le alternative possibili per ridurne l’utilizzo. Domani alle 18, nella sala conferenze, si svolgerà un incontro sul tema delle microplastiche. Martedì alle 10.30 si parlerà invece delle esperienze e delle attività che si sono svolte in questi anni a Castelsardo.

