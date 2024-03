Dopo i suggestivi riti religiosi della Settimana Santa a Castelsardo, organizzati e custoditi dalla Confraternita dell'Oratorio di Santa Croce, l'amministrazione comunale e la locale ProLoco propongono la 21^ edizione della "Pasquetta in musica", un appuntamento per immergersi in un’atmosfera di musica, arte, spettacolo, artigianato e sapori.

Un programma a cura della Event Sardinia. Protagonisti del concerto principale di metà serata, saranno il noto bluesman Francesco Piu, che festeggia i 20 anni di attività in giro per il mondo, sul palco dalle 17, seguiti dal gruppo Avion Travel, capitanato dal bravo ed estroso Peppe Servillo (voce) , in attività da oltre 40 anni sui palchi dei principali festival dedicati alla musica d’autore. Con lui Peppe D’Argenzio, sax; Duilio Galioto, piano e tastiere; Ferruccio Spinetti, contrabbasso; Mimì Ciaramella, batteria.

Il programma si svilupperà dalle ore 11.30 con alcuni concerti al centro storico, dove si alterneranno, su 2 palchi situati in piazza della Misericordia e sotto il bastione della Guardiola, diversi musicisti, tra cui Carlo Doneddu, Steno Goup, il progetto To Be Free (dedicato a Nina Simone) ed altri ancora, per poi alle 17 lasciare spazio ai concerti di Francesco Piu e Avion Travel. All’ora di pranzo ci sarà la possibilità, come di consueto, di fare il pic-nic sugli ampi prati degli Spalti Manganella, dove per alcune ore ci saranno attività di animazione e giochi per i bambini.

