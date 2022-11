La sala riunioni di Conzas, a Foresta Burgos, ha ospitato un evento dedicato al progetto "Cavalli, Cavalieri e Comunità. Le Comunità locali, il Cavallo, le opportunità di lavoro, di sviluppo, di vita per il territorio".

Dopo i saluti dei vari rappresentanti comunali del territorio, c'è stata la presentazione dell'evento da parte del moderatore, Massimo Cossu, che ha dato spazio ai vari relatori che sono intervenuti su temi come l’impatto sociale ed economico nel territorio, e il passato come risorsa con il dottor Cicilloni, medico veterinario, che ha fatto un breve excursus storico degli insediamenti in Goceano.

Si è passati poi alle vari testimonianze degli operatori con illustrazioni specifiche su punti di forza e debolezza del territorio grazie a Peppino Manca, operatore equestre di Bottidda; Antonello Pinna, operatore equestre di Pozzomaggiore, che ha illustrato il mercato dei Purosangue anglo arabo sardo.

Michele Marroccu de "Sa Mandra", operatore equestre di Alghero, ha parlato dei tipi di escursioni equestre, vista la sua esperienza lavorativa nel Centro di Equiturismo “Tre Stelle Sa Mandra”.

Poi si è passati all'intervento di Salvo Manca, "Associazione Sarda Turismo Equestre”, che ha illustrato da remoto il progetto Goceano e sistemi territoriali connessi.

È intervenuto anche il consigliere regionale Daniele Cocco, mentre Sandro Murtas ha fatto una sintesi sul progetto e ha parlato del Piano di valorizzazione e prospettive per il Distretto Rurale e i PSL.

"Tanti e ricchi di significato, sono stati gli interventi del pubblico, con importanti quesiti, proposte e riflessioni che ci fanno ben sperare per iniziare insieme, un nuovo percorso di sviluppo che coinvolga tutti. Un'occasione unica, per poter offrire opportunità lavorative e occupazionali ai tanti giovani che ancora oggi, credono e amano vivere il nostro territorio", ha dichiarato il sindaco di Burgos, Leonardo Tilocca.

