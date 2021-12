Diffuso dal ministero della Salute il dettaglio per provincia degli ultimi casi di Covid-19 in Sardegna (qui il bollettino della Regione), registrati nell’aggiornamento del 24 dicembre 2021.

Dei 470 nuovi contagi (con due vittime) nell’Isola nelle ultime ventiquattr’ore 154 si sono registrati nel Cagliaritano (dove da inizio pandemia sono stati conteggiati in totale 25.736 casi), 135 nel Sassarese (23.273 in totale), 66 nel Sud Sardegna (14.280 in totale), 54 nel Nuorese (13.487 in totale) e 61 in provincia di Oristano (7.096 in totale).

Esattamente un anno fa – il 24 dicembre 2020 - in Sardegna si erano registrati 331 nuovi contagi, con nove vittime accertate nelle 24 ore (qui tutti i dati).

