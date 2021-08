Lucifero – l’anticiclone africano che sta tenendo l’Italia nella sua morsa –toccherà il suo picco nella giornata di domenica 22 agosto.

Poi all’inizio della prossima settimana si dovrebbe tornare a “respirare” su gran parte delle regioni d’Italia.

Domenica, dicono le previsioni, le temperature massime raggiungeranno i livelli più elevati in Sardegna, dove le colonnine di mercurio potrebbero arrivare anche a 37 gradi.

Ma oltre all’allerta per il caldo rovente (con le consuete raccomandazioni alle persone più fragile di non esporsi al sole nelle ore pomeridiane e di bere sempre molta acqua), è anche allarme per il pericolo incendi. Secondo il bollettino della Protezione Civile le zone più a rischio (codice arancione) saranno Cagliari e la sua provincia, ma anche il centro Sardegna. Pericolosità media - codice giallo – invece nelle resto del territorio regionale.

