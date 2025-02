Un segretario esecutivo per coordinare le attività istituzionali e per gestire il segretariato permanente dell’accordo Pelagos, nato per la creazione del Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo, frutto della cooperazione tra Francia, Italia e Principato di Monaco. Il bando per la ricerca della figura professionale è stato pubblicato presso il Principato di Monaco con scadenza programmata per il giorno 3 marzo.

Le principali responsabilità includono la gestione del segretariato permanente, l’amministrazione del bilancio e il coordinamento delle attività istituzionali dell’Accordo. Il Segretario esecutivo dovrà inoltre rappresentare l’Accordo Pelagos in ambito internazionale e garantire il supporto tecnico-logistico agli organi decisionali.

Le candidature devono essere presentate entro il 3 marzo 2025, inviando una lettera di motivazione, un curriculum in formato Europass e una breve visione strategica all’indirizzo email cfavilli@pelagossanctuary.org. I colloqui si terranno nel mese di aprile 2025 presso la sede del Segretariato permanente nel Principato di Monaco.

