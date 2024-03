la decisione

L’assessorato stoppa i nuovi ospedali della Sardegna: si rischiano spese per nulla

Bloccato l’iter per le strutture di Cagliari, Sassari, Alghero e Sulcis-Iglesiente volute da Solinas, il direttore generale ad Ares, Aou e Asl: la nuova Giunta potrebbe non volerle, fermatevi per «cautela erariale»