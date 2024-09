Quasi tutti hanno trascorso la notte nell'aeroporto di Spalato: impossibile trovare un posto in albergo per tutti i 177 pellegrini sardi che sono stati a Medjugorje e che ieri sera non hanno trovato l'aereo che li avrebbe dovuti riaccompagnare a Cagliari per poter tornare nelle loro case. L'agenzia cagliaritana Weddell ha fatto il possibile per ridurre al minimo i disagi causati da un servizio noleggio charter internazionale, regolarmente pagato, e che non ha fatto trovare l'aereo. Ora sarebbe tutto risolto: il volo Spalato-Elmas con i 177 fedeli sardi partirà stasera alle 19,45.

È stata una notte difficile per la presenza anche di alcune persone con problemi di salute, anziani e bambini. Anche in questo caso il tour operator cagliaritano si è reso disponibile a cercare un posto letto in albergo nelle vicinanze di Spalato: alcuni fedeli hanno accettato ma in tantissimi sono rimasti in aeroporto, utilizzando dei cartoni come materasso.

Ora i fedeli e la stessa agenzia viaggi valuterà le procedure legali da seguire visto quanto accaduto. Intanto alle 19,45 un aereo decollerà dallo scalo Spalato-Castelli per Elmas mettendo fine al viaggio di ritorno da incubo per i 177 pellegrini sardi.

