La pesca dei ricci in Sardegna è ferma, e lo sarà fino al 30 aprile 2025. Ma qualcosa si muove per gli operatori del settore (pescatori, membri di equipaggi e venditori): dopo dieci mesi di polemiche sono arrivati i dettagli sulle modalità attraverso le quali Agris, per decisione della Regione, li coinvolgerà per poter erogare gli indennizzi.

Ora si sa anche come verranno distribuite le somme che erano state messe a disposizione, con la stessa legge che aveva imposto la moratoria per tre anni, con l’obiettivo di far ripopolare il mare dell’Isola: stanziati 400mila euro per il 2021 (non è un errore, è ritardo della burocrazia) e 1,2 milioni per le due annate successive, quella in corso e il 2023.

Nei giorni scorsi Lega e Movimento 5 Stelle avevano attaccato l’assessore regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia, accusata di immobilismo dopo le promesse fatte ai pescatori, che avevano assediato il consiglio regionale chiedendo risposte. Adesso è esecutiva una delibera della giunta approvata nell’ultima seduta, il 13 ottobre.

La buona notizia, per gli operatori della pesca dei ricci, è che Agris subito dopo, il 14, ha pubblicato l’indagine di mercato finalizzata alla “individuazione degli operatori autorizzati all’esercizio della pesca subacquea professionale interessati a partecipare al piano di monitoraggio scientifico sugli effetti del fermo pesca del riccio di mare e ad attività sperimentali, di monitoraggio e recupero ambientale”.

Verranno coinvolti solo i pescatori con regolare licenza.

Calcolate anche le somme per ciascuno. Ogni giornata di lavoro verrà pagata al singolo fino a 250 euro. Ma il tetto massimo è di 6mila euro l’anno per chi pescava dalla riva, 12.000 “per le imprese titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che operano anche mediante imbarcazione d'appoggio e relativa persona preposta all’ausilio e al soccorso” e fino a 18mila per chi lavorava con 3 persone a bordo.

Quali saranno le attività, esattamente, non è stato ancora chiarito.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata