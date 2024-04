È ancora allarme, nel Cagliaritano ma non solo, per i tentativi di violenza nei confronti delle donne. Una vera e propria emergenza, quella dei “codici rossi”, che vede i carabinieri impegnati in prima linea per fornire supporto alle vittime che decidono di denunciare, seguendole con attenzione e accompagnandole nel loro percorso anche affidandole, laddove ve ne sia l’esigenza, alle cure delle strutture antiviolenza.

Solo nelle ore scorse, tra Villasor, Sant’Antioco e Sanluri, sono state eseguite dai militari tre misure cautelari: un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima in capo a un 48enne, un allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un quarantaseienne e un divieto di dimora nei confronti di un quarantacinquenne.

(Unioneonline/v.l.)

