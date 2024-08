Un violento acquazzone si è abbattuto su Capoterra questo pomeriggio. La pioggia ha colto di sorpresa il Comune, e, stando ai dati delle stazioni pluviometriche di Sardegna Clima Aps sono ben 93 i millimetri di pioggia caduti in poco tempo (40 mm nelle colline antistanti, a Poggio dei Pini).

Una situazione che ha creato immancabili disagi per i cittadini. Una famiglia del centro storico ha dovuto chiedere aiuto alla Protezione civile per un principio di allagamento del cortile. In centro è caduto un albero e i tombini sono stati scoperchiati dalla forza dell’acqua. Fango nella strada in via Cagliari nella zona tra via Assisi e via Siena. Immediato il sopralluogo del sindaco Beniamino Garau, che rassicura: «I canali stanno contendendo bene l'acqua, il problema maggiore ha riguardato la zona di via Cagliari. Una situazione che si crea quando la superficie è secca perché da tanto tempo non pioveva». Stando alle parole del primo cittadino, si sono staccate anche parti di asfalto ma «tutto sommato non ci possiamo lamentare». Il maltempo però si è concentrato su una sola zona, «nella parte a mare del territorio non è caduta una sola goccia d'acqua», conferma Garau.

Sul posto in azione squadre di volontari e polizia locale, ma la situazione sembra già essere tornata alla normalità: «Non avevamo avuto alcun preavviso, la forza di questi temporali è legata anche alle alte temperature anche del mare. Un acquazzone improvviso e violentissimo».

