Un 49enne di Assemini, noto alle forze dell’ordine e un 37enne di Alghero, anch'egli conosciuto per precedenti vicende giudiziarie, sono stati denunciati ieri dai carabinieri dopo una violenta lite ad Assemini, in via Goceano.

Il primo dei due, fermato dai militari immediatamente allertati, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di due pietre e di un tubo metallico della lunghezza di oltre un metro. Per lui è scattata la denuncia per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Il secondo ha rifiutato inutilmente di farsi identificare, quindi la denuncia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Entrambi presentavano lievi contusioni ed escoriazioni dovute alla colluttazione avuta poco prima.

I due, nonostante rifiutassero cure mediche, sono stati invitati a recarsi in pronto soccorso e a formalizzare una denuncia sull'accaduto.

(Unioneonline/v.l.)

