Intervento, attorno alle 22.30 di ieri, per due squadre dei vigli del fuoco di Cagliari, chiamate a domare un incendio che si è sviluppato all'interno di una villetta di campagna in località Su Leonaxeddu, nel comune di Dolianova.

Gli operatori, allertati dall’uomo che vive nella villetta e che, una volta messosi in salvo, ha chiamato i soccorsi, giunti sul posto con autopompa e un'autobotte si sono addentrati all'interno della struttura invasa dal fumo. Hanno quini spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile.

L'incendio, secondo i rilievi effettuati dai vigili del fuoco, si sarebbe sviluppato tra la camera da letto e il salotto. Occorrerà poi definire la causa all’origine del rogo.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Dolianova per quanto di loro competenza.

