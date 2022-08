Traffico intenso sulle strade di rientro a casa dopo la giornata trascorsa sul litorale a Geremeas a Villasimius e Costa Rei. Sul lungomare Poetto di Quartu è stato investito un pedone accompagnato in ospedale e dimesso.

Le strade sono pattugliate da carabinieri e polizia: in corso anche qualche festa, come a Villaputzu con la degustazione della carne di pecora e de sa panada. Negli alberghi della costa sud Orientale come nei B&B e nei campeggi si registra il quasi tutto esaurito con presenze superiori anche a quelle del 2019.

