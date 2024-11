Un ragazzo di Selargius è stato ricoverato in serata, con ferite varie ma non gravi.

Il giovane stava aspettando la corriera di linea dell’Arst alla periferia di Villasimius quando è stato travolto da un'auto che un attimo prima si era scontrata con un altro veicolo.

Il ferito è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni per fortuna si sono poi rilevate meno gravi di quanto era stato ipotizzato.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.

© Riproduzione riservata