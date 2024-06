A Villasimius sono state posizionate le passerelle sulle spiagge del litorale. Un servizio importante per tutti e, in particolare, per chi ha difficoltà nella deambulazione. L’amministrazione comunale poi ha inviato un messaggio ai tanti fruitori delle spiagge battendo sulla tutela dell’ambiente: «Rispettiamo la bellezza naturale delle nostre spiagge – è l’invito del Comune – e lasciamo la sabbia al suo posto, non portiamola via».

Il fenomeno dei ladri di sabbia, purtroppo, non accenna a diminuire.

Questa estate, oltre ai messaggi di sensibilizzazione da parte di Comune e Area Marina Protetta, è prevista una intensificazione dei controlli.

