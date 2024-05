I carabinieri e la Procura stanno indagando su quella che sembra essere stata una spedizione punitiva ai danni di un giovane, pestato a sangue a Villasimius e finito d’urgenza in ospedale a Cagliari.

Ricoverato in Chirurgia, il ragazzo sarebbe stato sottoposto a un intervento per l’asportazione della milza.

I sospettati del pestaggio sarebbero in quattro: avrebbero agito per ritorsione, dopo che la loro vittima era stata sospettata di aver messo a segno un furto in paese, per il quale hanno ritenuto dovesse essere punito con un processo di giustizia sommaria.

I dettagli nell’articolo di Francesco Pinna su L’Unione sarda domani in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata