Mentre percorreva la ex 125, a Villaputzu, si è trovato davanti un cavallo. L’impatto è stato inevitabile. A rimanere ferito è stato un imprenditore di 40 anni, che era alla guida di una Land Rover Evoque.

L’uomo, soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale di Muravera: non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, in località Gennarrela, sono intervenuti i carabinieri di Muravera e il veterinario dell’Asl che ha constatato la morte dell’animale, il quale non era dotato di alcun microchip sottocutaneo, quindi non è stato possibile risalire al proprietario.

I militari stanno indagando per identificarlo.

