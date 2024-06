Da oggi le strade di Porto Corallo – la località costiera di Villaputzu - sono più decorose e sicure. L’amministrazione comunale, infatti, ha dato il via ai lavori di bitumazione all’interno del villaggio. «Un primo e significativo intervento che mira a riqualificare e per certi versi rilanciare il nostro borgo turistico – sottolinea il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - Questo è solo un primo intervento di una serie di lavori che stiamo programmando per l’intero villaggio ex Vatur e nella lottizzazione comunale PRP».

Tra le altre cose, sempre per quanto riguarda Porto Corallo, è in fase di aggiudicazione la gara d’appalto per i lavori del primo lotto del lungomare in località Prumari (prima spiaggia). «Un altro attesissimo lavoro – conclude il primo cittadino - che contiamo di iniziare subito dopo questa stagione estiva».

