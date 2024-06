Da oggi riapre l’accesso via terra alla spiaggia militare di Murtas, in territorio di Villaputzu. Come da accordi tra Comune e Ministero della Difesa la spiaggia resterà aperta per quattro mesi, sino al 30 settembre.

«Nei prossimi giorni – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - verranno posizionate le micro isole per la raccolta differenziata e, nel tratto centrale, sarà allestita l'area accessibile agli animali da compagnia».

La zona di Murtas è una delle più belle e selvagge della costa sud orientale. Non ci sono stabilimenti né chioschi e in tanti la scelgono proprio per questo motivo.

