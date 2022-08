Il Comune di Villaputzu va incontro ai disabili. Lo fa affidando all’associazione "Il sogno spettacoloso" anche i locali ubicati a Porto Corallo nei pressi della spiaggia di Porto Tramatzu. La concessione avrà una durata di 9 anni.

L'immobile diventerà un centro di inclusione sociale con particolare attenzione alla fascia di persone diversamente abili affinché possano accedere agevolmente ai servizi balneari. Dovrà essere inoltre garantita l'apertura e la conduzione con orari stabiliti dei servizi igienici e delle docce.

Il progetto dell'associazione il Sogno Spettacoloso è quello di trasformare la struttura esistente in un centro di inclusione sociale delle persone con disabilità per tutta la comunità di Villaputzu e le comunità del Sarrabus. La sua realizzazione prevede interventi a breve termine, che richiedono risorse economiche facilmente reperibili e interventi a medio e lungo termine che saranno condizionati al reperimento dei fondi necessari.

"L'intento – dice il sindaco Sandro Porcu - è quello di realizzare un Centro che possa funzionare tutto l'anno attraverso una serie di attività rivolte a giovani con disabilità e non, che garantisca un supporto tangibile alle famiglie, promuovendo il concetto di inclusione, con l'obiettivo di abbattere non soltanto le barriere architettoniche, ma anche e soprattutto le barriere culturali e sociali. Un centro che si metta a disposizione della richiesta turistica, attraverso il ripristino funzionale dei servizi igienici e delle docce, che diversifichi le attività in base alle necessità delle persone con disabilità, che permetta- aggiunge Porcu - alle famiglie di partecipare alla vita sociale e ricreativa uscendo dall'isolamento, con benefici psicologici e sociali individuali e per tutta la comunità”.

Gli interventi concreti programmati nei primi 6 mesi sono il ripristino funzionale dei servizi igienici e delle docce per renderli immediatamente fruibili per la prossima stagione balneare, la messa a disposizione degli ausili dell'associazione quali sollevatori e job per l'accesso a mare, disponibilità dei volontari dell'associazione e del materiale in possesso alla stessa al fine di rendere il luogo fruibile a tutti (gazebi, sedie, tavoli ecc). Sarà garantita quindi l'apertura dei locali per l’estate 2023.

Maurizio Porcu presidente dell’associazione "Il sogno spettacoloso": “Siamo ben felici di metterci in gioco chiedendo a tutta la comunità di starci vicino e accompagnarci in questo meraviglioso percorso. Diamo voce e vita ai Sogni”.

