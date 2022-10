Proseguono i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nelle strade di Villaputzu.

Sino al 14 ottobre è istituito il divieto di sosta temporaneo, su entrambi i lati della carreggiata, nelle vie Nazionale, Leonardo Da Vinci, Giardini (da intersezione Via L. Da Vinci sino a intersezione Via Nazionale), via Palestro e Piazza Leonardo Da Vinci dalle ore 8 alle ore 18, ad eccezione di martedì 11 ottobre per la presenza del mercato settimanale, giornata nella quale il divieto di sosta vigerà dalle ore 14 alle ore 22.

“Avremo anche un’importante novità - ha detto il sindaco Sandro Porcu – verranno infatti realizzati nei prossimi giorni, per la prima volta a Villaputzu, 4 stalli di sosta rosa. Gli stalli rosa sono dei parcheggi, appositamente segnalati, dedicati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni. Nei prossimi giorni daremo maggiori dettagli su questa importante novità”.

© Riproduzione riservata