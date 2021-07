Prenderà il via il 19 luglio il Centro Estivo del Comune di Villaputzu destinato ai bambini dai 3 ai 12 anni.

Le attività si svolgeranno per sette settimane fino al 3 settembre, nella spiaggia di Porto Tramatzu utilizzando come base la struttura comunale polivalente situata proprio vicino alla spiaggia.

"Si tratta di un servizio importante per una serie di motivi - racconta l'assessore alle Politiche Sociali Camilla Mulas -. Gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire sono molteplici. Prima di tutto offrire ai bambini la possibilità di tornare a vivere la socialità tra pari in ambiente extra scolastico, all'aria aperta, usufruendo dei benefici del mare e delle attività ludiche e ricreative che verranno proposte nelle giornate del Centro Estivo da personale qualificato. Si tratta di una opportunità che purtroppo ai bambini è stata negata per tanti mesi, a causa dell'emergenza sanitaria, che ha comportato la chiusura di centri sportivi e ricreativi”.

In secondo luogo "il prolungamento del servizio a tutta la stagione, fino quasi al rientro a scuola, pensiamo possa rappresentare, per molte famiglie, la possibilità di affrontare con maggiore serenità una stagione che, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, per tanti rappresenta l'unica concreta opportunità di lavoro. La maggiore durata del servizio si sposa con l'idea di base che caratterizza anche l'Asilo Nido comunale, che è aperto tutto l'anno, anche nei mesi estivi, e che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi".

I bambini potranno frequentare il Centro Estivo dalla prima mattina fino alle 15 del pomeriggio.

La novità di quest'anno, oltre alla maggiore durata temporale del servizio, consiste nella proposta, per le ultime due settimane a cavallo fra agosto e settembre, di un "Summer Camp" svolto da insegnanti di lingua inglese. Si tratterà di un percorso strutturato in cui un vero e proprio corso di lingua andrà ad integrarsi con attività ludico-ricreative, laboratoriali, sportive e di animazione e con momenti educativi di socializzazione, divertimento e sperimentazione. Una bella occasione per fare un ripasso, o approcciarsi per la prima volta ad una lingua straniera, in un ambiente informale e all'aria aperta.

