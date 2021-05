Arrivano i Buoni spesa per le famiglie meno abbienti a Villaputzu.

Potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati per l'acquisto di soli generi alimentari.

A ciascun beneficiario verrà assegnato un buono del valore di 100 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

I buoni sono nominativi e pertanto non cedibili, non possono essere commercializzati né convertiti in denaro.

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente per ciascun nucleo familiare entro il giorno 31 luglio.

Antonio Serreli

