Vigilia elettorale ad alta tensione a Goni, dove i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale.

Le forze politiche locali erano pronte a presentare due liste, ma hanno deciso di non partecipare alla tornata elettorale per consentire al commissario Remo Ortu (che guida il Municipio dopo le dimissioni dell’ex sindaca Manuela Guggeri) di portare a termine il suo mandato. Ha destato grande sorpresa la presentazione della lista “Forza del popolo” guidata da Elia Demuro, insegnante 53enne di Sinnai sceso in campo con altri otto aspiranti consiglieri.

Nessuno di loro risiede a Goni, dove ormai si punta sull’astensionismo.

«Non andiamo a votare – commentano numerosi cittadini – meglio che resti il commissario. Ha lavorato benissimo e porterà a termine altri progetti che aspettano di essere sbloccati. La presenza di questa lista offende la comunità gonese. Non conoscono la realtà del nostro paese».

