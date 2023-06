Si svolgeranno venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maracalagonis i funerali dell'aiuto cuoco Gabriele Loi, annegato ieri mentre faceva il bagno nelle acque di Is Traias, sul litorale di Villasimius.

La salma è stata intanto trasferita da Villasimius al cimitero di Sinnai a disposizione della famiglia. Cresce intanto il cordoglio per la morte del giovane che, diplomatosi all'Istituto alberghiero di Monserrato, sognava di diventare un grande cuoco. Tanto da aver già fatto esperienza in alta Italia e in Francia ad Avignone.

«Un bravo ragazzo – ha detto il padre - voleva far bene nel mestiere. Lo assecondavo: un mese fa l'assunzione anche al resort di Villasimius: ieri la tragedia che ci ha sconvolto».

Tanti anche stasera i familiari del ragazzo che hanno stazionato nella camera mortuaria del cimitero di Sinnai.

© Riproduzione riservata