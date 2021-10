Momenti di apprensione, sabato sera, per il mancato rientro di due escursionisti, che avevano scelto come meta della loro gita i sentieri di Maidopis, sui monti dei Sette Fratelli.

Dopo l’allarme, nella zona è entrata in azione una pattuglia della Stazione Forestale di Campu Omu, che ha iniziato una battuta di perlustrazione riuscendo in breve, grazie alla conoscenza del territorio, a individuare i due dispersi, in località Cabriolu. Avevano perso l’orientamento e si trovavano in difficoltà, ma erano in buone condizioni di salute e sono stati prontamente portati in salvo.

“Il Corpo Forestale – si legge in una nota - raccomanda di affrontare le escursioni anche semplici, solo dopo aver consultato i bollettini meteorologici, prestando attenzione a non abbandonare i sentieri utilizzati, anticipando il rientro ben prima del tramonto, portando sempre con sé acqua nonché l’attrezzatura adatta anche a eventuali peggioramenti del clima ed evitando di frequentare aree prive di copertura telefonica, dalle quali risulta arduo chiedere soccorsi”.

